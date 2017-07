A Polícia Federal apreendeu ontem (30) no Aeroporto Francisco de Matos Pereira, em Dourados, arma norte americana de alto poder de destruição, além de quase 9 quilos de maconha que seriam levados até recife (PE).

O dono da carga, homem de 38 anos, morador em Dourados, que não teve a identidade revelada, embarcaria no voo com conexão até Campinas as 18h05.

De acordo com a ocorrência, além da arma calibre 556, uma mira holográfica e dois carregadores estavam dentro da mala do rapaz, além de 8,8 kg de maconha.

Aos policiais, ele afirmou que receberia R$ 2,5 mil pelo transporte.

O preso foi conduzido à delegacia da Polícia Federal em Dourados e ficará à disposição da Justiça. A PF informou que a ação faz parte do programa de intensificação da fiscalização na região.