PF deflagra operação de combate à pedofilia no Estado

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (18), a Operação Cabreira, destinada a reprimir o compartilhamento e a posse de imagens e vídeos de pornografia infantil por usuários da internet em todo o território nacional e na Capital são no total de 10 Mandados de Busca e Apreensão. Estão sendo utilizados aproximadamente 50 Policiais Federais na realização das diligências.

O nome da Operação faz alusão a Araceli Cabreira Sanches Crespo, uma criança brasileira abusada sexualmente e assassinada de forma violenta na data de 18 de maio de 1973, no Espírito Santo. O dia de seu falecimento ficou estabelecido como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, conforme a Lei nº 9.970/2000.

As investigações tiveram início em relatórios de informações produzidos pela Polícia Federal que resultaram na identificação de diversos usuários que baixavam e compartilhavam arquivos contendo imagens e vídeos de cunho pornográfico infanto-juvenil. Os suspeitos utilizavam softwares para compartilhamento de arquivos com usuários de todo o mundo, bem como redes sociais como Instagram, Twittere Facebook, dentre outras.

O combate aos delitos de pedofilia pela rede mundial de computadores seguirão sendo realizados continuamente pela Polícia Federal no Mato Grosso do Sul, por meio de investigações que já resultaram em diversas operações, tais como a Patruus e a Patruus II, no ano de 2016.