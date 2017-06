PF desarticula quadrilha que planejava resgatar chefe de organização criminisa

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira (13), a Operação Cerberus para desarticular quadrilha que planejava o resgate do lider de uma organização criminosa especializada em contrabando de armas, preso na Penitenciária Máxima de Campo Grande.

A ação conjunta com a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e o Batalhão de Choque da Polícia Militar cumpriu três mandados de condução coercitiva, um mandado de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Criminal de Três Lagoas. Os mandados estão sendo cumpridos na cidade de Campo Grande/MS, onde o grupo planejava

realizar o resgate do presidiário.

Os investigados serão conduzidos para a Polícia Federal em Campo Grande/MS, onde serão ouvidos e permanecerão à disposição da Justiça Estadual e podem responder pelos crimes de formação de organização criminosa, posse e comércio ilegal de armas de fogo de uso restrito e fuga de pessoa presa, cujas penas somadas podem chegar a 28 anos de prisão.

Investigação

As investigações começaram em março, quando o líder da OrCrim, de 31 anos, tentou fugir da Penitenciária de Três Lagoas com o uso de uma pistola calibre .380. Após a primeira tentativa, o presidiário foi transferido para a Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande.

O lider da organização, que cumpre pena pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio, contava com o apoio de sua namorada de 25 anos e outros três comparsas de 23, 22 e 21 anos respectivamente, para contrabandear armas de fogo que seriam revendidas no sudeste do país.

De acordo com a PF, o grupo ainda organizou nova tentativa de fuga com a rendição e possível assassinato de agentes penitenciários durante escolta para consulta médica.

Operação Cerberus

O nome da operação faz alusão à criatura responsável por impedir a fuga das almas de criminosos que tentavam escapar do inferno, segundo a mitologia grega.