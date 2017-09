PF já apura delação contra Reinaldo

A PF (Polícia Federal) de Brasília recebeu no ultimo dia 15 de setembro, oriundo do STJ (Superior Tribunal de Justiça), o processo na qual o MPF (Ministério Público Federal) denuncia o governador Reinaldo Azambuja no caso da delação do empresário Wesley Batista.

Por conta disso a parte prática da investigação já deve ter se iniciado e o prazo de trinta dias, prorrogáveis por mais trinta, já está correndo. Nesses casos as investigações são comandadas pelo GINQ (Grupo de Inquéritos do Supremo Tribunal). Ainda segundo informações não oficiais, algumas providências já teriam sido solicitadas para Mato Grosso do Sul.