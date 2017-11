A prisão de agentes da Policia Federal, mantidos em cárcere privado por índios que invadiram e tomaram a fazenda Baia da Bugra, por pouco não provocou uma ação cinematográfica da Policia Federal.

Informados de que dois de seus policiais estavam em poder de invasores indígenas, uma reunião chegou a ser iniciada no auditório da Policia Federal, na base estadual, situada na região da Avenida Julio de Castilho.

A invasão seria tomada de assalto, com a participação de 200 homens bem armados e com ordem de prender todos os invasores por sequestro e cárcere privado. As 14 horas em caráter reservado, superiores da superintendência regional foram comunicados do que estava sendo preparado e também outros órgãos envolvidos na questão, sobre o que poderia acontecer e as 15 horas no auditório da força policial, quando o plano de ataque estava sendo rascunhado, chegou a noticia que o problema estava resolvido, e os agentes libertados.

A notícia de que os policiais já haviam sido soltos, desmobilizou a PF, e os índios escaparam de sofrerem uma ação dura e exemplar.

Mesmo assim, cinco equipes foram deslocados a partir de Corumbá, além de um caminhão prancha de Campo Grande, pois a camionete dos agentes quebrou.

A Funai disse apenas, que houve um "engano"dos índios, e que a situação foi resolvida pacificamente.