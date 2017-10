PGE-MS divulga resultado final de concurso para procurador do Estado

A Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (PGE-MS) divulgou nesta quarta-feira (04) o resultado final do XIII Concurso para Procurador do Estado. A lista com a classificação dos candidatos aprovados foi publicada na página 3 do Diário Oficial do Estado (DOE-MS).

Conforme a publicação, a nota geral dos candidatos foi formada pela média aritmética das notas da prova objetiva, das quatro notas das Provas Escritas (teóricas e práticas) e da nota da Prova Oral, acrescida, posteriormente, da nota da Prova de Títulos.

Candidatos poderão pedir o reexame do resultado final, no prazo de dois dias úteis, a contar da publicação deste, exclusivamente para demonstração de erro material, mediante requerimento dirigido à Comissão Organizadora do Concurso.