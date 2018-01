Piazza leva o melhor do pop rock brasileiro hoje no Sesc Morada

No repertório tem Capital Inicial, Engenheiros do Havaii, entre outros

O músico Piazza vai embalar o público do Sesc Morada dos Baís com apresentação de seu repertório pop rock, levando sucessos como Capital Inicial e Engenheiros do Havaii nesta sexta-feira (5).

“Sempre vi os amigos tocando no espaço e me imaginava participando também. A estrutura de som é muito boa e tem um bom público. O Sesc Morada dos Baís é um ótimo espaço para o artista divulgar seu trabalho não só para quem é de Campo Grande, porque é um ponto turístico e recebe muitos visitantes de fora”, airmou o músico que se apresenta pela primeira vez no Morada.

Piazza começou a tocar como profissional em 1997, no bar Universidade da Cerveja e já atuou também no Mato Grosso, Florianópolis, Chapecó, Salvador, Ilha de Itaparica e Caruarú.