Pica-pau é executado a tiros após deixar presídio

Márcio Lourenço, 33 anos, conhecido como Pica-pau, foi executado na manhã desta terça-feira (24), após deixar o presídio no Vale do Taquari, em Coxim, cidade localizada na região Norte do Estado.

Dois homens que estavam em uma motocicleta de cor escura, se aproximaram do carro em que Márcio estava, um GM/Corsa, Classic e um deles, atirou várias vezes.

Segundo informações do site Edição de Notícias, a vítima foi atingida por dois tiros, sendo que um acertou a cabeça e outro as costas, na lateral esquerda.

Pica-pau foi morto dentro do carro. Ele tinha acabado de chegar em casa, no corredor público, quando foi atingido. A esposa estava na residência e ouviu os disparos, mas, quando saiu o marido já estava sem vida.

O crime aconteceu minutos depois de Márcio deixar o Estabelecimento Penal Masculino de Coxim, onde cumpria pena no semiaberto por tráfico de drogas.

A execução mobiliza as polícias Civil e Militar.