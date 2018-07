Pick-up cai em córrego na madrugada

Na madrugada dessa quarta-feira (18) ,um acidente na avenida Ricardo Brandão, em Campo Grande, acabou com uma pick-up dentro do córrego prosa. No entanto, nenhuma ajuda dos bombeiros foi solicitada pelas vítimas.

No local pode-se encontrar o carro parcialmente submerso nas águas do córrego e totalmente destruído. Testemunhas que estão no local, relatam que o acidente aconteceu por volta das 2h da manhã e informaram ainda que as vítimas foram socorridas e passam bem.

Apesar da aparente gravidade do acidente no local não há marcas de frenagem e nem a terra as margens do córrego está revolvida, dando a impressão de que o motorista perdeu o controle do veiculo e caiu diretamente dentro do córrego.