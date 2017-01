O piloto Osmar Rodrigues, que comandava o avião que caiu no mar de Paraty matando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, e mais quatro pessoas, era "muito cuidadoso" e chegou a dar palestra para outros pilotos sobre como fazer a rota São Paulo-Paraty, segundo informações do Bom Dia Brasil. Rodrigues tinha 56 anos.

No ano passado, Rodrigues foi palestrante no Campo de Marte, em São Paulo, em um fórum para pilotos de aviação executiva. Fernando Guimarães, dono do Hangar Tag, disse que o piloto conhecido pelos amigos como Mazinho foi escolhido por ser o mais experiente para falar sobre os desafios de um voo para Paraty.

"Nós fizemos um fórum aqui no Campo de Marte, reunimos todos os pilotos e ele foi o palestrante. E falamos assim: Mazinho, você é o mais experiente. Você é o que vai pra Paraty há mais de 20 anos. Qual o segredo? Que que você pode nos ensinar pra não acontecer um acidente?", relatou Guimarães em entrevista ao repórter José Roberto Bournier.

"Ele falou pra gente foi isso: 'o segredo é vocês não abusarem, saibam dizer não pro patrão de vocês, a visibilidade tá ruim arremeta, não vá, se tem chuva, desvie...'", complementou.

Osmar Rodrigues prestava serviços para a empresa Emiliano Empreendimento e Participações Hoteleiras Sociedade Ltda, proprietária do avião prefixo PR-SOM, modelo Hawker Beechcraft King Air C90. O avião é de pequeno porte e tem capacidade para oito pessoas. A Anac informou que a documentação da aeronave estava em dia, com o certificado válido até abril de 2022 e inspeção da manutenção (anual) válida até abril de 2017.

A empresa dona do avião era comandada pelo empresário Carlos Alberto Fernandes Figueiras, que também morreu no acidente. O Grupo Emiliano tem uma rede de hotéis de luxo, com uma unidade em São Paulo e outra no Rio.

“O Grupo Emiliano, lamentavelmente, confirma a morte Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, 69 anos, e do piloto Osmar Rodrigues, 56, no acidente aéreo ocorrido em Paraty. Carlos Alberto e o ministro Teori Zavaski eram amigos próximos. A empresa registra seus sentimentos e condolências para a família e amigos do ministro e do piloto. A empresa informa ainda que está à disposição das autoridades colaborando com as investigações em curso", diz a nota.