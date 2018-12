O piloto John Cleiton Venera e copiloto Marcelo Balestrin que estavam desaparecidos há quatro dias foram encontrados com vida na terça-feira (4), em uma região de mata, próximo à Serra do Mangaval, em Cáceres, Mato Grosso.

De acordo com o site Agora MT, os pilotos estavam desaparecidos desde a última sexta-feira (30). Eles voavam em uma aeronave de pequeno porte e foram localizados por equipes da Força Aérea Brasileira (FAB).

De acordo com as equipes de resgate, os dois estavam feridos, mas conscientes. O piloto quebrou uma perna e o copiloto quebrou as duas, e ainda teve cortes no rosto e escoriações. Eles foram encaminhados para o pronto-socorro de Cuiabá.

Conforme informações, os dois passaram por cirurgia. A assessoria do hospital informou que eles chegaram conscientes, mas muito debilitados, por causa dos quatro dias em que ficaram na mata.

A aeronave teria decolado na sexta-feira da cidade de Pimenta Bueno, em Rondônia, e teria como destino Santo Antônio do Leverger, no Mato Grosso. Não há informações se o avião caiu ou os pilotos fizeram um pouso de emergência.

Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o avião, um Cessna 182P de prefixo PT-ICM, não poderia estar voando, pois estava com a sua documentação irregular e seu registro cancelado junto a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).