Pint of Science: Pesquisadores de MS ‘invadem’ bares de Dourados

Pesquisadores das Universidades de Mato Grosso do Sul “invadirão” os bares da cidade de Dourados a partir desta segunda-feira (15.5). A programação faz parte do Pint of Science, um festival internacional para a divulgação da Ciência para o público em geral. Serão três noites dedicadas à Ciência nos bares 14 Bis e Vento Pantaneiro. No lugar da música, o público ouvirá e discutirá sobre diversos temas, como biologia, computação, engenharia, estatística, filosofia, física, história, matemática, química, sociologia e muito mais.

A iniciativa unirá Brasil, Alemanha, Austrália, Canadá, Espanha, França, Irlanda, Itália, Japão, Reino Unido e Tailândia. Mais de 100 cidades espalhadas por esses 11 países realizarão, simultaneamente, nos dias 15, 16 e 17 de maio, o Pint of Science. E dentre as 22 cidades brasileiras está Dourados, na qual a programação será coordenada pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).

Este é o segundo ano em que a Uems coordena o evento em Dourados. De acordo com a professora Isis Faria, que também é coordenadora da região Centro-Oeste do Pint of Science, o Festival representa uma excelente oportunidade de mostrar como a ciência e a tecnologia podem e devem ser discutidas em todos os ambientes.

“No ano passado tivemos um público total de 500 pessoas e acreditamos que deve aumentar a média este ano, pois as pessoas já conhecem o evento. A expectativa é trazer um evento diferente, com temas diferentes, a ideia é sempre mudar de um ano para o outro e abordar coisas mais atuais possíveis. A proposta é que seja mais dinâmico e que tenha mais discussões, por isso teremos um pesquisador por dia”, ressaltou a professora.

Em 2016, Dourados foi a única cidade da região Centro-Oeste a participar do evento. Este ano Brasília e Goiânia também vão realizar o Festival.