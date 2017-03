Droga estava escondida no assoalho, porta-malas do automóvel

Um pintor de 46 anos foi preso na noite deste domingo (19), com 60 quilos de maconha em fundo falso de um veículo com placas de Fátima do Sul (MS), na rodovia Arlindo Bétio (SP-613), em Rosana. Interrogado, o condutor não informou a quantia e nem o destino onde entregaria a droga.

Segundo o Portal G1/ TV Fronteira, os entorpecentes foram encontrados no porta-malas e assoalho da carroceria, de um veículo, modelo Saveiro, conduzido pelo rapaz preso.

Diante dos fatos, o pintor foi encaminhado a Delegacia de Polícia de Primavera (SP), Distrito de Rosana, onde foi registrado o flagrante por tráfico de drogas.

O autor foi levado depois para a Cadeia Pública de Presidente Venceslau (SP).