Pioneira no Brasil, Escola da Assistência Social comemora dois anos na Capital

A primeira Escola da Assistência Social do Brasil comemora seu segundo aniversário nesta quinta-feira (27), às 8h, trazendo números expressivos nesses dois anos de atuação, sendo mais de 108 eventos, como reuniões, conferências, seminários, capacitações e palestras tratando da qualificação e da implementação da assistência social em Mato Grosso do Sul. A atuação da escola visa atender as exigências do novo contexto da Política de Assistência Social.

“A atuação da escola do SUAS [Sistema Único de Assistência Social] é fundamental para o progresso da política da assistência social em MS. Mais do que atuações diárias, precisamos também dessas capacitações que agregam pessoas, possibilitam troca de conhecimento e experiências que em suma fazem com que a população da ponta, no município, seja a maior beneficiada”, destacou a titular da Sedhast, Elisa Cleia Nobre.

Mais de 17 mil pessoas passaram pela escola desde a inauguração em junho de 2015, aumentando o campo de conhecimento, a capacidade de compreensão da realidade e da edificação de processos metodológicos efetivos na construção da autonomia de famílias e indivíduos.

Dentre as finalidades da escola estão: proporcionar a execução de programas de capacitação e educação permanente para gestores, trabalhadores e conselheiros de assistência social voltados para a modernização e para a gestão eficiente do SUAS MS, integrando governo e sociedade civil.

Na ocasião também será realizada a exposição fotográfica “Cotidianos que inspiram”, de André Bittar, filho da professora Mariluce Bittar, falecida em 2014, e que dá nome à escola.