Piora estado de saúde de bebê enterrada pela avó

O estado de saúde da criança indígena recém-nascida que foi resgatada na terça-feira (6), após ser enterrada viva pela própria avó, em Canarana, Mato Grosso, é grave.

O bebê teve o estado de saúde considerado bom, mas os médicos constataram uma piora nesta quarta-feira (7). Ela tem um quadro de infecção e insuficiência respiratória e está internada na Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa de Cuiabá.

Segundo os médicos, apesar de grave, o estado de saúde da bebê é considerado estável.

Relembre

Na terça-feira, a Polícia Militar recebeu a denúncia de que um bebê havia morrido logo após o parto e tinha sido enterrado no quintal da casa, sem passar pelo Instituto Médico Legal (IML).

A avó está presa e confessou aos policiais que enterrou a criança porque achava que ela estivesse morta. O corpo da criança foi enrolado em um pano e enterrado em uma cova.

A mãe do bebê tem 15 anos e deu à luz no banheiro de uma casa da família de indígenas, que vive na zona urbana. O parto teria ocorrido às 12h do mesmo dia.