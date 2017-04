Pistoleiro do centro é preso em flagrante

O autor dos disparos é integrante do PCC e esposo da maior traficante de drogas do centro

Foi Identificado como João Paulo Neves Dultra, 26 anos, homem que tentou matar a tiros, Waldiney Gamarra Boabaid da Silva, também de 26 anos na noite de terça-feira (18) no Centro, foi preso em flagrante.

Mesmo ferido, a vítima conseguiu passar informações sobre o autor, João Paulo foi preso pela Guarda Civil Municipal, em uma residência no bairro Coronel Antonino, 40 minutos após a tentativa de homicídio.

Segundo o comandante da Guarda Civil Municipal, Gonzaga, João Paulo é um velho conhecido da polícia, é integrante do PCC e esposo de uma das maiores traficantes de drogas do centro de Campo Grande.

A vítima foi deu entrada na Santa Casa de Campo Grande às 21h de terça-feira (18), com um tiro no abdômen, na tíbia esquerda e no fêmur direito, ele está internado na área vermelha e aguarda para fazer cirurgia ainda hoje. Segundo a assessoria da Santa Casa, o estado de saúde dele é estável.

Entenda o Caso

A tentativa de homídio aconteceu na noite de terça-feira (18), na rua dos Barbosas, bairro Amambaí na região central da Capital. A vítima estava caminhando pela rua quando o autor apareceu disparando quatro tiros na vítima. O crime teria sido por dívidas de drogas.

Veja o vídeo: clique aqui