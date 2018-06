Pistoleiro foragido da Bahia é preso na fronteira

Um homem foragido da Justiça na Bahia, foi preso na manhã desta sexta-feira (29), no bairro Santo Domingo, em Ponta Porã.

Durante uma ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar, Vinicius Fogaça das Neves, 33 anos, tinha cinco mandados de prisão e é acusado de ser pistoleiro à serviço de uma facção criminosa, além de envolvimento no tráfico de drogas.

O bandido usava o nome de José Elves Saraiva Gomes, se apresentando com idade de 23 anos e foi preso após tentar fugir e trocar tiros com os policiais militares. Ele estava andando pela rua, quando viu a viatura da polícia, começou a correr e pular os muros das casas. Quando os policiais perceberam a correria, empreenderam buscas ao foragido, neste momento, o homem sacou uma arma e efetuou disparos contra os policiais que revidaram atingindo o autor no pé, que acabou se entregando.

Vinicius foi encaminhado ao hospital regional da cidade e após receber atendimento médico foi conduzido a delegacia de Polícia Civil, local onde foi descoberto sua verdadeira identidade.

O homem é conhecido como "Caio" e é considerado perigoso, ele já teve duas fugas registradas anteriormente após ser preso pela polícia, uma em agosto de 2016, época que fugiu da cadeia, foi recapturado e novamente fugiu em 31 de maio de 2017, desde então estava desaparecido até ser preso na fronteira.

"Caio" é acusado pela execução de integrantes de facções rivais.