Imagens Fortes: pistoleiro invade residência e mata pedreiro a tiros

Na manhã desta segunda-feira (16), um rapaz foi assassinado a tiros, após o pistoleiro invadir sua residência e cometer o assassinato. O crime ocorreu no bairro Nelly Victoria, na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero.

De acordo com informações do Porã News, a vitima foi identificada como Miguel Riquelme, de 31 anos, e tinha como profissão pedreiro. Ele se encontrava tomando mate com a companheira sentimental, quando teriam batido na porta da residência e um sobrinho ao abrir, a casa foi invadida pelo pistoleiro que sem mediar palavras, realizou oito disparos de pistola 9mm dos quais um disparo alcançou a vitima que ainda recebeu duas facadas do pistoleiro.

O assassino fugiu do lugar depois de cometer o crime, tomando rumo ignorado, já a vitima foi auxiliado ao Hospital Regional onde após receber atendimento medico, acabou não resistindo aos ferimentos e morreu.

Ainda segundo o Porã News, as primeiras informações apuradas é que o mandante seria “Jhonny Peralta”, que seria ajudante de pedreiro e funcionário da vitima. Miguel teria mantido uma discussão com “Jhonny” durante o final de semana e que na manha desta segunda feira, chegou ate a residência da vítima a bordo de sua motocicleta acompanhado pelo pistoleiro, invadindo a residência , realizou os disparos e fugiu em companhia de seu suposto contratante que o esperava a bordo da moto em frente a residência.

Agentes da Divisão de Homicídios e da Policia Técnica realizaram os procedimentos de rigor e investigam as motivações que teria culminado em homicídio e realizam buscas pelos autores na região de fronteira.

