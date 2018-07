Pistoleiros executam jovem com nove tiros

Na noite da terça-feira (17) um jovem paraguaio foi executado com pelo menos nove tiros de pistola 9mm, em uma região conhecida como "Favelinha", no bairro Noroeste, em Ponta Porã.

Segundo informações do Porã News, o jovem identificado como Gabriel Olmedo Cabañas, 27 anos, chegou a ser socorrido por testemunhas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Regional.

Gabriel andava na rua por volta das 19h45, quando teria sido alcançado por pistoleiros que o surpreenderam e atiraram na direção do jovem. Olmedo foi atingido por nove tiros. A vítima foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional da cidade, mas acabou morrendo.

Os agentes da Polícia Técnica recolheram nove cápsulas de projétil 9mm no local, com o apoio dos investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Policia Civil de Ponta Porã que investigara o caso. A suspeita é de que a causa do crime seja um "ajuste de contas" entre narcotraficantes que atuam na região.