Pistoleiros matam homem a tiros na fronteira com o Paraguai

Um homem foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (27), por pistoleiros na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, que faz fronteira com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.

Segundo informações do Porã News, a vítima, identificado como Carlos Alberto de Souza, 56 anos, estava em frente da casa onde morava, quando foi surpreendido por pistoleiros que chegaram, segundo testemunhas, em uma motocicleta de cor escura, e que sem dizer nada, realizaram vários disparos contra Carlos.

Carlos Alberto chegou a ser socorrido e encaminho a uma clinica particular, mas não resistiu a acabou morrendo. Ainda de acordo com Porã News, Carlos Alberto foi atingido por pelo menos oito tiros na altura da cabeça, tórax e abdômen.

Agentes da Divisão de Homicídios e da Policia Técnica paraguaia, com o apoio do promotor de justiça Gabriel Segovia, realizaram os trabalhos de praxe no local do ataque e na clínica particular onde o médico Cesar Villagras confirmou a morte da vítima.

Os investigadores da Divisão de Homicídios e da Direção de Investigação de Casos Puníveis da Policia Nacional do Paraguai, em Pedro Juan Caballero, investigarão o caso, que poderia se tratar de um ajuste de contas do crime organizado, que atua na região de fronteira do Paraguai com o estado do Mato Grosso do Sul.