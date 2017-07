Vídeo: Pistoleiros que atacaram boate na fronteira seriam do PCC

Com fuzil e pistola 9mm, ataque deixou quatro mortos e seis feridos

O ataque na boate “Áster Office” na madrugada desta segunda-feira (24), em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia localizada na fronteira com o Brasil, deixou quatro mortos e pelo menos 10 pessoas feridas. Segundo a imprensa paraguaia os autores do ataque seriam membros do Primeiro Comando Capital (PCC).

De acordo com a imprensa local, por volta de 3h30, pistoleiros chegaram ao local em um Chevrolet Prisma de cor branca, desceram e começaram a atirar. Segundo informações, os agressores utilizaram um fuzil automático e pistolas de nove milímetros durante o ataque. O ataque aconteceu na inauguração da boate.

Quatro brasileiros foram mortos. Duas mulheres, identificadas como Sabrina dos Santos (24) e Gabrielly Oliveira Antonella (19) e dois homens, que ainda não foram identificados. Além dos mortos, seis pessoas, de nacionalidades brasileira e paraguaia, com idades entre 21 e 28 anos, também ficaram feridas e foram levadas para hospitais de Pedro Juan Caballero.

A imprensa de Pedro Juan Caballero não descarta que o episódio esteja ligado a um ajuste de contas entre o PCC e um grupo rival. Após o ataque, a Polícia Nacional do Paraguai reforçou a segurança na cidade.

Confira o vídeo: