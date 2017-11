Pitbull mata um cachorro e ataca pessoa em festa

Segundo a vítima não é a primeira vez que o animal apresenta esse comportamento e que a dona do animal não percebe.

Na noite deste sábado (11) Tiago Barbosa Soares compareceu a Depac Piratininga relatando que sua cadela foi morta pelo cachorro da vizinha. O rapaz conta que o cachorro do vizinho, da raça Pitbull, costumeiramente, por falta de cautela da vizinha, escapa da residência da dona e corre na direção de pedestres e de outros animais, no bairro Jardim Santa Emília, na Capital.

No sábado a vítima estava comemorando o aniversário de um familiar quando o Pitbull escapou da residência da dona novamente, o animal correu na direção dos familiares de Tiago que estavam na festa no interior da residência.

Neste momento a cadela de Tiago entrou em luta com o Pitbull e acabou morrendo, não resistindo aos ferimentos. Depois de matar a cadela o cão enfurecido ainda tentou morder os ocupantes da festa que correram para a rua tentando fugir do ataque. Um dos amigos de Tiago atirou um prato na direção do Pitbull que se assustou e retornou para dentro da residência da dona, e que somente neste momento ela teria saído até a rua, depois de chamarem por ela em meio à gritaria.

O caso foi registrado como omissão de cautela na guarda ou condução de animais, e está sendo investigado pela polícia.