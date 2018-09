Duas empresárias de Campo Grande decidiram reverter o lucro total de um dia de sua empresa para ajudar o Cotolengo Sul-mato-grossense que, atualmente cuida de 140 crianças e adultos com paralisia cerebral, com a finalidade de promover a solidariedade.

Nesta segunda-feira (3), a pizzaria em que será realizada a ação beneficente irá doar o lucro referente às vendas das pizzas neste dia para a entidade.

A empresária Amanda Prado Gonçalves é quem está promovendo a ação, juntamente com sua irmã Aline, e explica como surgiu a iniciativa. “Sempre que possível, ajudamos tanto na causa animal como pessoas também. Porém, a falta de tempo e pouco dinheiro acaba dificultando. Uma cliente que trabalha no Cotolengo nos falou sobre a instituição e surgiu então a ideia de ajudá-los”, disse Amanda.

Segundo a empresária, ela e a irmã trabalham em média 16 horas por dia entre as funções na pizzaria e em um pet shop, local onde já realizam ações voltadas à causa animal, mas a vontade de ajudar é maior que as dificuldades. “Nossa mãe sempre está envolvida em ações sociais, já temos isso na nossa rotina e a ideia da “Pizza do Bem” vai continuar. Escolhemos o Cotolengo para começar, mas a próxima edição deve ser voltada ao amparo aos animais e futuramente outras entidades”, esclareceu Amanda.



Para a instituição beneficiada, a ação mostra o comprometimento de empresários que se preocupam com o bem coletivo. “Vivemos unicamente de doações e contar com algo que possa ajudar a entidade, mostra a importância do nosso trabalho e que há empresários interessados em nos ajudar. Isso nos dá forças para continuar nosso trabalho e luta”, afirma o diretor do Cotolengo, padre Valdeci Marcolino.



A "Pizza do Bem", cujo lucro das vendas será revertido ao Cotolengo atenderá clientes para entrega em casa, retirada no balcão ou consumo no local. Contudo, a empresária adianta que, devido o espaço limitado, a preferência é para entrega ou retirada no balcão. “Temos poucas mesas e queremos atender bem a todos”, finaliza.



Serviço



"Pizza do Bem em prol do Cotolengo"

Data: 3 de setembro de 2018 (segunda-feira)

Local: avenida Três Barras, 1118 – Vilas Boas

Horário: das 18h às 23h

Mais informações: (67) 3305-4070 / 3305-4080 / 99104-7140