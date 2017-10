PL que cria o Fundo Municipal para Adequação Urbana de Acessibilidade

O Projeto de Lei 8.512 que cria o Fundo Municipal para Adequação Urbana de Acessibilidade deve ser votado nesta quinta-feira (19). De autoria do Vereador Delegado Wellington, o Projeto de Lei tem como objetivo angariar fundos financeiros para adequação urbana de acessibilidade.

O Fundo Municipal oferecerá suporte financeiro às políticas públicas municipais de melhoria da acessibilidade e da mobilidade urbana, com o intuito de proporcionar o acesso amplo e democrático aos espaços, de forma segura, socialmente inclusiva e sustentável. Além disso, o Projeto busca também implementar o conceito de acessibilidade e mobilidade universal garantindo-a aos idosos, pessoas com deficiências ou restrições.

“Os recursos do fundo serão aplicados para o desenvolvimento e execução de trabalhos, pesquisas e projetos vinculados ao desenvolvimento de medidas destinadas à melhoria da acessibilidade urbana no âmbito do Município de Campo Grande, o que vem de encontro com os anseios da população que necessita de tal acesso”, explica o Vereador Delegado Wellington.

Câmara Participativa

No dia 29 de junho, o vereador Delegado Wellington (PSDB) presidiu a comissão do evento da Casa de Leis, a Câmara Participativa, realizado no Horto Florestal. Na época o evento abordou a importância de se realizar um Plano Municipal de Acessibilidade e Mobilidade Urbana, e os participantes foram ouvidos pelos vereadores.

“Campo Grande precisa se planejar para o futuro. Temos ruas, calçadas, ciclovias e um trânsito que não oferecem acessibilidade e mobilidade urbana. Aqueles que mais precisam sofrem muito. No Centro, há locais sem rampa, guia elevada, ciclovias que não dão acesso a outras ciclovias. Nosso transporte coletivo precisa se adaptar a essa realidade, ainda mais em um momento como hoje, já que estamos ficando com mais idosos. Atualmente o Projeto de Lei está em tramitação na Casa de Leis”, observou o vereador Delegado Wellington.