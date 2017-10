PL que institui Plano Estadual de Cultura de MS é aprovado na ALMS

O PL é de autoria do Governo estadual

Os deputados estaduais aprovaram dois projetos na sessão ordinária desta terça-feira (31). Em 1ª discussão e parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), o , de autoria do deputado Renato Câmara (PMDB), que institui normas para certificação de propriedade monitorada para Mormo no Estado.

Ainda em 1ª discussão, foi aprovado pelos deputados estaduais o PL 223/2017, de autoria do Poder Executivo, que institui o Plano Estadual de Cultura de Mato Grosso do Sul (PEC/MS). O PL busca criar e implantar, para os próximos 10 anos programas e ações voltadas para a valorização, promoção e o desenvolvimento da cultura no Estado.