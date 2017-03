PL que obriga a publicação da lista de espera das cirurgias deve ser votado

Na Ordem do Dia desta quinta-feira (16/3), os parlamentares devem apreciar três projetos de lei. Em primeira discussão o Projeto de Lei (PL) 225/2016, da deputada Antonieta Amorim (PMDB) que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação na intenet, com atualização semanal, da lista de espera dos pacientes que serão submetidos a cirurgias médicas eletivas realizadas nos hospitais públicos de Mato Grosso do Sul.

Também deve ser analisado em primeira discussão o PL 227/2016, de autoria de Antonieta Amorim, Angelo Guerreiro (PSDB), Beto Pereira (PSDB), João Grandão (PT) e Renato Câmara (PMDB) que propõe a obrigatoriedade na marcação de exames e consultas para pessoas com mais de 60 anos nas Unidades de Sáude Pública do Estado.

E ainda está previsto para votação, em discussão única o PL 018/2017, do deputado Beto Pereira que declara de Utilidade Pública Estadual a Associação Metodista de Ação Social (Amas), no município de Cassilândia.