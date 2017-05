PL que obriga laudo em venda de veículo deve refletir no preço

O Projeto de Lei (PL) 209/2016, que obriga os comerciantes de veículos novos e usados a apresentarem laudo técnico, não vai influenciar o trabalho dos despachantes, mas deve refletir no valor dos veículos. É o que afirma o presidente do Sindicato dos Despachantes Documentalistas no Estado de Mato Grosso do Sul (Sindesp/MS), Carlos Queiroz.

De acordo com o PL o laudo técnico do veículo deverá ser feito por meio de empresa especializada ou profissional habilitado, que confirme ao consumidor a procedência e condições do que irá adquirir, como registro de furtos, multas, débitos, alienações e vistoria, conforme preconiza a lei federal.

“Essa é uma determinação que vai interferir no trabalho dos comerciantes de veículos. O PL vai responsabilizar o vendedor e isso me preocupa. Por exemplo, como você pode garantir que a suspensão de um veículo está boa? Essa medida vai encarecer o valor do produto”, questiona Carlos Queiroz.

Para o presidente do Suindesp/MS quem pagará por isso é o consumidor final. “Por exemplo, quem paga pela vacina no boi é a pessoa que vai comer a carne. Sempre o custo é do consumidor final, quem vai pagar é quem vai consumir”, argumenta.

O PL de autoria do deputado George Takimoto (PDT), foi aprovado nesta quarta-feira (3) na Assembleia Legislativa. A proposta seguiu para sanção do governador Reinaldo Azambuja (PSDB).