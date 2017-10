Plaenge entrega rua privativa com um novo conceito de urbanização

Com extensão aproximada de 300 metros, a construtora Plaenge entrega a Alameda Reserva Bella Vista, uma rua privativa que dará acesso exclusivo à quatro condomínios independentes que serão implantados na Rua Nova Era, entre Joaquim Murtinho e Ricardo Brandão.

Paisagismo moderno com dezenas de espécies de plantas, entre elas 23 palmeiras imperiais de aproximadamente 12 metros de altura cada, a área tem encantado as pessoas que passam pelo local. Gazebos, iluminação diferenciada, bancos de descanso e chafariz também fazem parte da ambientação da rua.

“A entrega da Alameda simboliza um presente que a empresa está entregando para a cidade, mesmo antes da conclusão das obras dos condomínios. Consideramos um novo conceito de urbanização e acreditamos que ela possa ser um ponto de encontro de amigos e familiares, além de cenário para álbuns especiais de casamento, aniversário e gravidez”, afirma o Gerente Regional da Plaenge, Luiz Octávio Pinho.

Além da beleza do lugar, a empresa levou em consideração os impactos do consumo de energia e água com consciência ambiental. “O projeto traz alguns itens alinhados ao conceito de sustentabilidade e a preocupação da Plaenge nessa área, como um conjunto de chafariz com esguichos iluminados, com reservatório para reutilização da água e sistema de filtros que fazem sua limpeza. Não podemos esquecer também que a rua possui 96 módulos fotovoltaicos, que deverão abastecer 90% do consumo de energia previsto para a iluminação do local”, explica o Engenheiro Marcelo Kenchikoski, que pessoalmente recentemente participou de curso de Energia Solar Fotovoltaica na Unicamp, possibilitando embasamento para análise e aplicação das melhores soluções técnicas para a empresa.

Sobre o Complexo Reserva Bella Vista

Com inspiração nas tradicionais regiões produtoras de vinho do mundo, o Complexo Reserva Bella Vista está sendo construído em terreno de mais de 33.000m² e terá quatro condomínios com áreas de lazer e acessos exclusivos que deverão oferecer sofisticação, privacidade e elegância em morar em um dos bairros mais nobres da cidade, o Jardim Bela Vista.

Este ano foi lançada uma das torres do primeiro condomínio, o Rioja. Com 87m², o apartamento decorado está aberto para visitação na Central de Vendas, Av. Mato Grosso com Via Park. O empreendimento oferece opções de planta com duas suítes ou três quartos (sendo uma suíte) e duas ou três vagas de garagem, sob consulta.

Entre os diferenciais do produto está a varanda com churrasqueira integrada às salas e cozinha, além da localização privilegiada do empreendimento. Interessados em saber mais informações, estará disponível a partir do dia 1º de novembro, quarta-feira, um Ponto de Venda com maquete da primeira torre, na própria Alameda Reserva Bella Vista. Rua Nova Era, entre Ricardo Brandão e Joaquim Murtinho.