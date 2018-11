Ao participar do 3º Comitê de Presidentes da Rede Parceiros para Excelência (Paex), na noite de terça-feira (13), o presidente da Fiems, Sérgio Longen, destacou a importância da implantação de estratégias dentro das empresas e como o setor industrial se planeja para colocar em prática as ações e atingir as metas propostas. O encontro realizado pela Fundação Dom Cabral e TV Morena ocorreu no auditório do Sebrae/MS.

“Não adianta pegar o planejamento de uma indústria e querer que esse mesmo planejamento sirva para a outra indústria. Cada uma tem suas características e peculiaridades. Nós, enquanto representantes da indústria, temos grandes desafios de competitividade e é importante discutirmos como o planejamento estratégico é feito, de que forma nós tecnicamente podemos embasar esse planejamento para ser executado a pequeno, médio e longo prazo”, discursou Sérgio Longen.



Segundo Luiz Gustavo Mujica, associado regional da Fundação Dom Cabral, o evento é realizado de três a quatro vezes ao ano e tem como objetivo a troca de experiências entre as empresas e as partes interessadas dentro da sociedade local. “O foco aqui é apresentar boas práticas e discutir estratégias, que são o grande gargalo do empresário”, ressaltou.



O diretor-executivo da Rede Mato-Grossense de Comunicação (RMC), Nicomedes Silva Filho, disse que um planejamento bem elaborado e executado é capaz de mudar o mundo.



Para o diretor de marketing da TV Morena, Antônio Alves, o evento não é voltado para o exercício do planejamento e sim para a execução porque mais de 90% dos planejamentos não são concluídos. “A intenção aqui então é trocar ideia e começar a estudar como executar esses planos e nada mais justo do que convidarmos o presidente da Fiems, Sérgio Longen, para dar sua contribuição sobre esse assunto aos empresários presentes”, salientou.