Plano Diretor da Capital será votado pelo CMDU nesta quarta-feira

O Conselho Municipal de Desenvolvimento e Urbanização (CMDU), órgão consultivo, fiscalizador e proponente da Prefeitura Municipal de Campo Grande, vota nesta quarta-feira (25), a minuta do projeto de revisão do ‘Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental (PDDUA)’, às 18h, no auditório da (Planurb), na Rua Hélio de Castro Maia, 279 – JD Paulista.

De acordo com a Constituição Federal (art. 182) o Plano Diretor é um importante instrumento da política de desenvolvimento e de expansão urbana municipal, e funciona como um pacto entre a sociedade e o poder público para garantir que as diretrizes, os instrumentos e os meios para o desenvolvimento urbano assegurem a função social da cidade.

Os trabalhos de revisão do Plano Diretor de Campo Grande tiveram início em 2016, pela URBITEC (empresa contratada para a revisão do plano) e durante este ano, a (Planurb) em parceria com a Fundação FAPEC e o Observatório de Arquitetura e Urbanismo da (UFMS) realizaram a metodologia a partir de uma leitura coletiva da realidade do município para revisão do documento.

A diretora-presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento Urbano, Berenice Maria Jacob Domingos, explica que documento foi construído de forma democrática, refletindo a realidade que a população deseja viver para os próximos anos.

“Foram realizadas mais de 100 reuniões com cerca de cinco mil pessoas que puderam participar da construção do (PDUA). Após intensa consulta popular e divulgação de seus resultados em diversos meios de comunicação, entregamos para sociedade e aos membros que representam este conselho, um documento inovador que tem como prioridade conceitos ambientais e urbanos importantes para o desenvolvimento sustentável da nossa cidade”, disse Berenice.

Após passar pela avaliação do (CMDU), o documento será transformado em Projeto de Lei que será entregue ao prefeito Marquinhos Trad que encaminhará o documento para a apreciação da Câmara de Vereadores para tornar-se Lei.