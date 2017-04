Plano Diretor deve trazer mais modernidade ao Transporte Intermunicipal

O Plano Diretor para o Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros em Mato Grosso do Sul deverá adequar a realidade desse serviço ao atual cenário geográfico, demográfico e de infraestrutura do estado. Considerado necessário já há alguns anos, a elaboração do plano é uma proposta que deverá ser retomada em breve, em ação conjunta entre o Governo do Estado e a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan). Um modelo começou a ser discutido na gestão anterior, mas não chegou a ser concluído.

Como autarquia que cuida das normas e das fiscalizações técnicas e econômico-financeiras da prestação do serviço, a Agepan está à frente da iniciativa para efetivar a construção do Plano. Essa é uma das prioridades da Agência, destaca o diretor presidente Youssif Domingos, recentemente reconduzido ao cargo. “Nós vimos trabalhando na proposta de um um novo plano diretor, porque hoje a geografia do transporte intermunicipal de passageiros não é a mesma de antes. [A geografia considerada atualmente] é fruto de um desenho que foi feito lá atrás, na década de 1970”, explica.

A ideia é fazer com que o sistema traduza a realidade atual e direcione o desenvolvimento desse setor em um horizonte próximo. “Hoje, gostaríamos de fazer uma nova formatação para ver a viabilidade econômica das linhas existentes, e ver se lá na frente proporcionemos para o usuário um transporte melhor, com melhores veículos e preços mais módicos”, completa o diretor-presidente da Agepan. “Temos novos municípios, novas rodovias, temos estradas hoje pavimentadas que não eram assim à época da construção do ‘esqueleto’ atual do sistema. Além do que, também existem trechos que foram reduzidos em função do uso de novas rotas em função de pavimentações. Enfim, tudo isso vai ser discutido”.