Plano municipal de saúde para os próximos 4 anos será discutido em audiência na sexta

O Conselho Municipal de Saúde em parceira com a Secretaria Municipal de Saúde Pública de Campo Grande (Sesau) realiza na próxima sexta-feira (31), a partir das 16h, a Audiência Pública do Plano Municipal de Saúde, para os próximos quatro anos (2018-2021). O local escolhido para o evento é o Plenário da Câmara.

Além da participação da população por meio de sugestões, haverá ainda a apresentação situacional da Saúde Pública em Campo Grande-MS e o palestrante é secretário da pasta, Marcelo Luiz Brandão Vilela.

O Plano Municipal de Saúde visa implantar a cultura do planejamento e elaborar estratégias de organização do acesso do usuário na rede de serviços e ações para garantir a integralidade da atenção à saúde, sendo capaz de produzir impacto positivo nos indicadores de saúde.

“A participação social no SUS é um princípio doutrinário e está assegurado na Constituição e nas Leis Orgânicas da Saúde e a efetiva participação da sociedade é fundamental para promover a democratização da saúde”, disse o secretário.

O Plano de Saúde é elaborado no primeiro ano da gestão em curso, com execução a partir do segundo ano até o primeiro ano da subsequente, sendo submetido a apreciação e aprovação do Conselho Municipal e Saúde.

Serviço

Audiência Pública do Plano Municipal de Saúde

Local: Câmara Municipal – Av. Ricardo Brandão, 1400 – V. Manoel da Costa Lima

Data: 31 de março de 2017 (sexta-feira)

A partir das 16h e encerramento às 20h

17h – 18h Apresentação situacional da Saúde Pública em Campo Grande-MS Palestrante: Dr. Marcelo Luiz Brandão Vilela.

19h às 20h – Participação popular