Plenários serão usados para audiências de facções criminosas

Os juízes das 1ª e 2ª Varas do Júri da Capital, Carlos Alberto Garcete e Aluizio Pereira dos Santos, regulamentaram o uso dos Plenários do Tribunal do Júri Francisco Giordano Neto e Desembargador Assis Pereira da Rosa, no Fórum de Campo Grande, para a realização de audiências de casos de facções criminosas ou decorrente de associações criminosas que envolvam um grande número de réus.

A decisão se deu em razão do crescente número de casos de crimes de homicídios dolosos praticados por facções criminosas, como Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho,

Segundo os magistrados, a medida se faz necessária diante da impossibilidade de realização das audiências nas salas dos gabinetes dos juízes pela quantidade de presos, acompanhados de suas escoltas policiais, de advogados, dentre outros.

Os juízes consideram a melhor acomodação e segurança de acadêmicos do curso de Direito de universidades da cidade que frequentemente acompanham audiências de crimes.