PM abre inscrições para Oficial Médico, Dentista e Veterinário

Na manhã desta terça-feira (15), foi republicado o Edital para o concurso do Curso Básico de Formação de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e posterior investidura no cargo de Oficial de carreira do Quadro de Saúde, para médicos, dentistas e médicos veterinários, totalizando 12 vagas. Confira abaixo:

02 vagas para Médico Ortopedista e Traumatologista

01 vaga para Médico Psiquiatra

01 vaga para Médico Ginecologista e Obstetra

01 vaga para Médico Cardiologista

01 vaga para Médico Clínico

01 vaga para Médico Oftalmologista

01 vaga para Médico Urologista

01 vaga para Dentista Especialista em Endodontia

01 vaga para Dentista Especialista em Dentística

01 vaga para Médico Veterinário Especialista em Clínica Médica ou Cirurgia de Pequenos Animais

01 vaga para Médico Veterinário Especialista em Clínica Médica ou Cirúrgica de Equinos

Os aprovados no concurso ingressarão no Curso Básico de Formação de Oficiais de Saúde da Polícia Militar (CFBO), na condição de Aluno-Oficial, recebendo remuneração mensal de R$ 7.795,89 (sete mil setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos) e concluído o curso, será nomeado ao primeiro posto do oficialato (2º Tenente), com remuneração de R$ 8.414,72 (oito mil quatrocentos e quatorze reais e setenta e dois centavos), seguindo a partir de então a carreira de oficial da Polícia Militar do Quadro de Saúde, que também chega até o posto de coronel.

Confira o Edital

As inscrições podem ser feitas somente via Internet, no site www.fapems.org.br, sendo encerradas às 16 h de 8 de junho de 2018 – respeitado o horário oficial de Mato Grosso do Sul.