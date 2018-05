PM apreende 1000 quilos de drogas em Operação Tiradentes II

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul divulgou os resultados da Operação Tiradentes II realizada na sexta-feira (11) e no sábado (12).

A ação foi realizada em conjunto com todas as forças militares estaduais do país, policiais militares e corpos de bombeiros militares dos 27 Estados da Federação e o Distrito Federal, que implementaram ações de segurança e proteção da incolumidade pública. O objetivo da ação foi a preservação da segurança e tranquilidade pública.

Durante a operação 907 policiais militares participaram da ação com 285 viaturas, uma embarcação e uma aeronave empregadas totalizando: 808 ocorrências em geral atendidas; 1000,998 quilos de drogas apreendidas; 10 armas apreendidas; 5.613 abordagens; 187 prisões; 12 veículos recuperados e 243 autos de infração de trânsito.

O Comandante-Geral da PMMS, Coronel PM Waldir Ribeiro Acosta, destacou o trabalho desempenhado por todos os policiais militares, que resultou em uma operação satisfatória confirmada pelo relatório final da Operação Tiradentes II e parabenizou a todo efetivo da PMMS que vem contribuindo sobremaneira para a segurança do Estado de Mato Grosso do Sul.