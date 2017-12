PM apresenta balanço das ações do Programa Escola Segura, Família Forte

Nessa terça-feira (12) foi realizada no Comando Geral da Polícia Militar, a apresentação do balanço geral do programa Escola Segura, Família Forte, encontro que contou com a participação dos policiais envolvidos na ronda escolar, dos coordenadores, dos comandantes das companhias, da equipe pedagógica e de planejamento, além de representantes das Secretarias de Educação do Estado (SED) e do Município (Semed).

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, falou sobre a importância na integração das forças de segurança, e disse também que um projeto bem sucedido não pode ser tratado como um programa de Governo e sim de Estado.

“Os programas de governos passam e o os projetos de Estado continuam, então, eu fico muito feliz de trabalhar para que o Escola Segura, Família Forte seja um exemplo desse modelo. A importância das forças policias atuando juntas é fundamental, todos em prol da nossa juventude e da sociedade. Todos que abraçaram a causa hoje, são precursores de um grande projeto, quando você tem a participação da sociedade, isso vai alcançar além das escolas, eu não tenho dúvida que o tempo vai mostrar”, pontuou.

Segundo o levantamento feito pela equipe pedagógica, os principais problemas enfrentados pelas escolas antes do programa, eram o vandalismo, o furto, vias de fato, lesão corporal, indisciplina, desacato aos professores e agressões verbais.

O coordenador do projeto Escola Segura, Família Forte, Valson Campos, explicou que com a ronda escolar e o contato direto dos diretores com a polícia, o ambiente escolar se tornou mais seguro para os alunos, familiares e todo entorno da escola.

“Hoje com o programa funcionando, podemos analisar algumas situações que aconteciam por falta de policiamento especializado, e agora com o policiamento específico, com as viaturas caracterizadas e com a interlocução de todas as polícias, os resultados são excelentes. As atividades e ocorrências registradas durante o mês de novembro nas escolas da rede estadual foram um total de 73 ocorrências prontamente atendidas”, completou o coordenador.

José Carlos Barbosa finalizou dizendo que a percepção da sociedade em relação às forças policiais está se modificando, “a sociedade está percebendo que a polícia é amiga da comunidade, pois quem deve temer o policial é aquele que pratica algo errado, já o cidadão de bem acredita no trabalho e apóia. Para mantermos o programa temos que antecipar, fazer o planejamento para aquisição de novas viaturas, preparar novos policiais, e buscar até o final de 2018 atender todas as escolas de Campo Grande”.