PM cumpre três mandados de prisão e recupera motocicleta roubada

Os casos aconteceram no Nova Lime e Jardim Noroeste

Policiais Militares da Base Comunitária do Nova Lima e da Força Tática do 9ºBPM prenderam três homens com idades entre dezenove e trinta e sete anos, nesta quinta (05).

Em rondas ostensivas preventivas pelos Bairros Nova Lima e Jardim Noreste, a equipe de serviço visualizou alguns indivíduos que se encontravam em atitude suspeita, após procedimento de abordagem e busca pessoal nenhum ilícito foi encontrado em posse dos mesmos, mas após checagem junto ao CIOPS foi constatado em desfavor dos autores mandado de prisão em aberto ou evasão do local de custódia legal.

Ainda foi recuperada no Bairro Chácara dos Poderes, uma motocicleta que se encontrava cadastrada nos registros de roubo/furto do dia 18/09/17.

Em ambos os casos os autores e a motocicleta, foram entregues na Delegacia de Polícia Civil para demais providências.