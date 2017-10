PM da Moreninha recupera moto furtada e prende foragido

Policiais Militares da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul do Pelotão Moreninhas, prenderam um foragido da justiça e recuperaram uma moto furtada neste fim de semana.

O primeiro caso ocorreu na manhã de sábado (07), onde os policiai foram acionados, na rua Guarabu da Serra, no bairro Moreninhas III, para verificar um indivíduo suspeito que se encontrava em atendimento médico em um posto de saúde. A equipe policial foi até o local e checou o indivíduo, um jovem de 26 anos, que constou um mandado de prisão por evasão.

O segundo caso ocorreu na tarde de domingo (08), onde os militares observaram um veículo aparentemente abandonado, uma moto Yamaha/YBR cor prata, que ao ser checada constou ser produto de furto.

Os casos foram conduzidos pelos Policiais Militares à Delegacia de Polícia Civil para providências legais.