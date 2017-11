PM de Corumbá recupera veículo furtado em 10 minutos de busca

O autor do furto estava rodando pela cidade com o veículo

Na sexta-feira (10), por volta das 16 horas, a equipe de rádio patrulha de Ladário, durante rondas foi acionada para atender a uma ocorrência de furto de veículo em andamento, nas imediações da Rua Vinte e Um de Setembro, no bairro Aeroporto, em Corumbá.

Os PMs se deslocaram rapidamente ao local e em contato com a vítima, Jhonny Luis Puita Siles, foram informados de que ele havia esquecido as chaves do veículo Toyota Hilux de placa da Bolívia, na ignição e entrou em uma loja, quando voltou viu que seu carro havia sido furtado.

A guarnição saiu em diligências pelas possíveis rotas que os autores pudessem passar e devido à experiência e presteza dos policiais foi possível localizar o carro trafegando pelas imediações da Rua Rodrigues Feitosa Rodrigues, no bairro Loteamento Pantanal.

No carro, apenas Jonil de Souza Nascimento, o qual conduzia a caminhonete. Foi dado voz de parada, não foi encontrado nada de ilícito com o autor e nem no veículo, no entanto diante dos fatos, Jonil foi conduzido até a delegacia de polícia.