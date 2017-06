PM de Nova Andradina prende homem por tráfico de drogas

No bolso do traficante haviam 22 trouxinhas de crack prontas para serem comercializadas e R$ 629

No início da noite de ontem (28), por volta das 19hs, uma equipe da Força Tática da Polícia Militar de Nova Andradina prendeu um homem de 38 anos de idade por tráfico de drogas na área central de Taquarussu.

Segundo informações anteriores, a casa estava funcionando como ponto de venda de drogas, motivo pelo qual uma equipe da força tática foi acionada para verificar o local, sendo que em pouco tempo perceberam a movimentação de pessoas indo até o local, adquirindo drogas e saindo rapidamente em seguida.

Diante do ocorrido, foi realizada abordagem ao homem ainda na calçada da casa, e na busca pessoal foi encontrado em seu bolso 22 trouxinhas de crack prontas para serem comercializadas e ainda R$ 629,00 em dinheiro, sendo sua maioria em notas de R$ 2,00, R$ 5,00 e R$ 10,00.

Em entrevista com o rapaz, este indicou o local onde escondia a droga, e após uma busca os policiais encontraram uma pedra bruta de crack pesando 10 gramas.

Indagado sobre a procedência da droga, disse que adquire em um bar localizada na saída da cidade de Nova Andradina para a cidade de Ivinhema.

Diante do flagrante de tráfico de drogas, o homem foi conduzido e entregue na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina juntamente com as drogas apreendidas para providências.