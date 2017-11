PM de Paranaíba prende homem foragido da justiça

Nesta sexta-feira (03), a Polícia Militar de Paranaíba prendeu mais um homem foragido da justiça.

Policiais Militares realizavam o policiamento ostensivo preventivo pela rua José Evaristo de Queiroz, bairro Santo Antônio, quando se depararam com um homem em atitudes suspeitas. A equipe policial realizou abordagem ao indivíduo e constatou, através do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, a existência de um mandado de prisão em desfavor do cidadão, por ter sido condenado por contravenção penal no Estado de São Paulo.

O homem foi preso e encaminhado à delegacia de Polícia Civil.