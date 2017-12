PM destrói plantação de maconha em Ponta Porã

A Polícia Militar de Ponta Porã, na tarde dessa quarta-feira (20), destruiu uma plantação de maconha encontrada, a plantação estava sendo cultivada em um bairro residencial da cidade.

De acordo com o site Porã News os policiais militares encontram plantação de maconha em um terreno baldio, quando os agentes com informações em mãos chegaram ao local indicado como área de abastecimento de “bocas de Fumos” na região, durante a vistoria os PMs encontraram um total de 13 plantas de maconha, que foi arrancada pelos polícias e encaminhada ao DP da Polícia Civil de Ponta Porã para os procedimentos cabíveis.

A ousadia dos traficantes assustou os moradores da região, já que a plantação se encontrava em meio a um terreno baldio situado na região e que teria sido aproveitado pelos traficantes a fim de plantar a maconha ali e assim evitar a compra da droga no Paraguai e transitar com a carga pela cidade onde poderiam ser interceptada pelas forças policias que realizam um combate frontal ao narcotráfico e as bocas de fumo na cidade de Ponta Porã.