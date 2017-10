PM do Pelotão de Trânsito prendem traficantes em abordagem

Ontem, por volta das 07h, policiais militares do Pelotão de Trânsito prenderam 2 (dois) indivíduos por tráfico de drogas em abordagem.

A guarnição estava em rondas pela avenida Filinto Muller quando avistou um veículo Fiat Uno de cor branca de Presidente Prudente-SP, com dois indivíduos em atitude suspeita. Quando foram abordados, foi encontrado com o condutor do veículo um invólucro com substância análoga a maconha pesando aproximadamente 7 gramas, R$129,00 (cento e vinte e nove reais) em dinheiro e um celular de marca Samsung.

Com o passageiro foi encontrado um frasco com a mesma substância pesando aproximadamente 2 gramas. Ainda foi constatado que o condutor do veículo não possui Carteira Nacional de Habilitação.

Diante dos fatos foram lavrados todos os procedimentos de trânsito pertinentes e os autores foram conduzidos e entregues juntamente com o material apreendido na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) para providências cabíveis.