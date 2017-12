Camionete furtada da Fundação Nacional do Índio (FUNAI-MS) na última terça-feira – no centro de Campo Grande (5), foi recuperada pela PM (Polícia Militar) e PF (Polícia Federal) sem nenhuma avaria.

Segundo o superintendente, Paulo Rios, a Triton cabine dupla foi encontrado abandonado na quarta – feira (6) na Vila Nhá Nhá. “A Polícia Militar e a Federal em uma ação conjunta encontraram a camionete. Ela estava sem nenhuma avaria nada foi danificado, até os documentos estavam no interior do veículo”, afirmou.

Ainda de acordo com Paulo, o automóvel, por ser um patrimônio do Governo Federal, vai passar por uma perícia técnica e deve ser entregue à Funai na sexta-feira (8). Mesmo com a recuperação do veículo a Polícia Federal continua as investigações para encontrar o responsável pelo crime.

O caso

Criminosos invadiram a sede da Fundação Nacional do Índio (FUNAI-MS) no centro de Campo Grande durante a madrugada e furtaram uma camionete usada para os serviços do órgão.

Além da camionete, uma Triton cabine dupla de cor branca, os bandidos levaram 10 no-breaks, armários pequenos e até peças de artesanatos do local.