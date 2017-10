PM encontra sete tabletes de maconha dentro de bueiro

A Polícia Militar do Terceiro Pelotão de Mundo Novo apreendeu sete tabletes de maconha ma manhã de domingo (8). A droga estava dentro de um bueiro.

De acordo com a mídia local, os militares receberam uma denúncia anônima de que a droga estava no local.

Mesmo com chuva, os policiais militares estiveram no local e confirmaram que realmente havia maconha no local. Eles removeram a tampa de concreto e retiraram os sete tabletes de maconha, prensados em forma de “tijolos”.

A droga foi levada para a Delegacia de Polícia Civil, que está investigando o caso para identificar o proprietário da maconha.