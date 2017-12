PM lança policiamento de final de ano em MS

A “Operação Boas Festas” terá início no dia 8 de dezembro com previsão de término em 8 de janeiro

A “Operação Boas Festas” para o policiamento do final de ano em Mato Grosso do Sul será lançado nesta quarta-feira (6) pela Polícia Militar (PM). O policiamento terá início no dia 8 de dezembro com previsão de término em 8 de janeiro.

Durante a Operação, o policiamento será reforçado em Campo Grande e no interior do Estado, com com foco na redução dos índices criminais e aumento da segurança. A ação ocorre em razão do aumento do fluxo de pessoas pelas áreas comercias da cidade por conta do 13º salário e festividades natalinas.

Conforme o Comandante-Geral da PMMS, coronel Waldir Ribeiro Acosta, dentre os locais contemplados estão o grande centro e as principais avenidas dos bairros, como Júlio de Castilho, Manoel da Costa Lima, Raquel de Queiroz, Marquês de Pombal e Bom Pastor, que contarão com rondas ostensivas, ações educativas e preventivas de policiamento comunitário, que serão realizadas por equipes de motos, viaturas duas e quatro rodas e policiamento montado.

A operação é da Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública (Sejusp) com participação da Polícia Militar, Bombeiros Militares, Polícia Civil em parceria com os comerciantes e Conselhos Comunitários de Segurança.