PM participa de “Dia do Policial Contra o Câncer Infantil”

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul participa nesta quinta-feira (23), da campanha do “Dia do Policial Contra o Câncer”. Na ação os policiais voluntários cortarão seus cabelos em solidariedade às crianças com câncer.

O evento acontecerá a partir das 16h, na Praça de Alimentação do Shopping Bosque dos Ipês.

No ano passado, 260 policiais militares do curso de formação de cabos, 45 voluntários das unidades da Capital participaram da ação.

A campanha criada para ajudar no tratamento das crianças e conta também com a participação também da Polícia Rodoviária Federal e da Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul (AACC MS).

As crianças participarão de oficinas com os projetos sociais da PMMS, Florestinha, Bom de Bola, Bom na Escola e Cematran. Também haverá exposição de viaturas e estande do Batalhão de Operações Policiais Especiais.