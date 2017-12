PM premia policiais que se destacaram este ano na Capital

Pelo terceiro ano consecutivo, o Comando da Polícia Militar e o Comando do Policiamento Metropolitano (CPM), responsável por Campo Grande e adjacências realizaram o evento de Meritocracia Policial Militar. A cerimônia aconteceu na manhã de sexta-feira (15), no auditório da UEMS – Av. Dom Antonio Barbosa.

Ao longo do ano, os policiais militares que mais efetuaram prisões, cumpriram mandados de prisão, capturaram evadidos da justiça, tiraram armas e drogas de circulação, e notificações de trânsito e recolhimentos de veículos irregulares são premiados a cada bimestre com recompensa de cesta básica, final de semana de lazer na Colônia de Férias, folga e elogios. No final do ano, ocorre a premiação Master em que são contemplados os quatro policiais militares que mais se destacaram de cada unidade.

Participaram do evento diversas autoridades civis e militares dentre elas o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa; o Comandante-Geral da PMMS, coronel PM Waldir Ribeiro Acosta; o Presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, João Carlos Polidoro; o Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande, Hermas Renan Rodrigues; o Presidente do pólo industrial oeste-indubrasil, Ivan Bolandine e o Presidente do Conselho Comunitário de Segurança da Região Central, Eliezer Carvalho.

A premiação contemplou os policiais militares das unidades da capital (1º Batalhão de Polícia Militar, 9º Batalhão de Polícia Militar, 10º Batalhão de Polícia Militar, 17º Batalhão de Trânsito, 5ª Companhia Independente de Polícia Militar e 6ª Companhia Independente de Polícia Militar), que foram premiados com motocicletas, televisões, dentre outros prêmios, em parceria com a comunidade, comerciantes e em especial com a parceria do Conselho Comunitário de Segurança do Polo Industrial Oeste-Indubrasil.

Os policiais militares de cada unidade operacional da capital que se classificaram com uma melhor pontuação receberam como prêmio motocicletas e são os seguintes: 1º Batalhão/PM – sargento Rogelio Ronez de Oliveira; 9º Batalhão/PM – sargento Rodrigo Rodelli Boneventi; 10º Batalhão/PM – sargento Mario Pereira Gutierrez; 5ª Companhia/PM – cabo Leonardo Diarte Oliveira; 6ª Companhia /PM– sargento José Manoel Ferreira de Melo; e 17º Batalhão de Trânsito – cabo Luziano Correia Luz.

Outros policiais militares que também se destacaram no decorrer do ano de 2017, mas que obtiveram uma pontuação menor que os primeiros colocados, de cada unidade operacional, também demonstram muito contentamento com o evento como o cabo PM Wanderlei Moreira de Souza Junior (1º Batalhão PM), que recebeu um a televisão de LED de 32 polegadas e o cabo PM Joab do Nascimento (17º Batalhão de Trânsito) que também foi contemplado com uma televisão de LED de 32 polegadas.

Ao todo foram premiados 24 policiais militares, todos do serviço operacional, que executaram um excelente trabalho em prol da população do município de Campo Grande, demonstrando muito comprometimento com a instituição e senso de compromisso e responsabilidade com os cidadãos da capital. O montante de prêmios consistia em 06 motocicletas, 15 televisores de tela plana, 02 notebooks e 01 carabina de pressão.

Na oportunidade, o Comandante-Geral da PMMS, coronel PM Waldir Ribeiro Acosta, em sua fala: “Quero parabenizar todo o efetivo do CPM pelo brilhantismo e grandiosidade do evento, e direciono meu cumprimento ao Coronel Tolentino, por sua dedicação e empenho em realizar diversos projetos em prol da corporação, entre os quais, esse projeto tão esplêndido, que serve de reconhecimento e encorajamento a todos os policiais militares”.

O Comandante-Geral da PMMS, acrescentou que o evento Meritocracia Policial Militar é uma parceria entre a Polícia Militar e o Comércio de Campo Grande e confirma a preocupação da sociedade, dos dirigentes lojistas e da Corporação Policial Militar em relação à valorização do policial militar, sobretudo daqueles que executam o serviço operacional, nas ruas da capital, através das diversas modalidades de policiamento ostensivo e preventivo, existentes na instituição, levando aos cidadãos uma qualidade de vida melhor, por meio da sensação de segurança sentida.

O coronel PM Waldir, enfatizou, ainda, sentir-se realizado em ter sob seu comando policiais militares que realizam um trabalho de excelência e finalizou dizendo que o projeto Meritocracia Policial Militar foi expandido para todo o Estado de Mato Grosso do Sul, contemplando, agora, além do grupo operacional os policiais militares que trabalham nos setores administrativos da Corporação, que classificou como profissionais valorosos e indispensáveis.

Da mesma forma, o Comandante do Policiamento Metropolitano, coronel PM Renato Tolentino Alves declarou: “É muito importante o reconhecimento do policial militar, assim ele trabalha mais motivado e vemos os resultados nas diminuições dos índices criminais”.