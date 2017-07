PM prende duas mulheres por tráfico de drogas na Vila Progresso

Policiais militares prenderam duas mulheres por tráfico de drogas na tarde da última segunda-feira (10) na Vila Progresso. Uma equipe policial GECAM (Grupamento Especializado Tático com apoio de Motos), realizou uma abordagem em um local que possui várias denúncias de ser um ponto de distribuição de entorpecentes.

No momento da entrada no local, uma vila de casas abandonadas, foi visualizada uma mulher entregando uma porção de entorpecente à um indivíduo. No momento em que a autora viu a aproximação policial, fechou a janela e correu para a saída dessa casa, onde foi abordada assim que saiu do portão, enquanto outra parte da equipe alcançou o indivíduo que confirmou estar ali para comprar drogas. Com ele os policiais encontraram uma trouxinha com substância análoga à pasta base de cocaína pesando 1,3 gramas.

Dentro da casa uma segunda mulher foi abordada quando tentava fugir, quando indagada, afirmou ser moradora da residência. Durante as buscas no local, uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína pesando 18,5 gramas, foi encontrada debaixo do tapete.

Na checagem dos envolvidos foi constatado que a primeira mulher abordada, que está gestante de 08 meses, já tem registro policial por tráfico de drogas.

Diante dos fatos, as duas mulheres receberam voz de prisão e o usuário foi qualificado como testemunha, sendo que todos foram encaminhados para a delegacia juntamente com o entorpecente apreendido.