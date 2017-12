PM prende foragido da justiça que praticava roubos em Aparecida do Taboado

A Polícia Militar de Aparecida do Taboado prendeu um homem, de 30 anos, foragido da justiça que portava arma de fogo e possuía objetos furtados em e roubados na cidade. O caso aconteceu na manhã deste sábado (09).

Policiais militares das equipes de patrulha urbana receberam denúncia, através da central de atendimento “190”, de que em uma residência localizada na rua São Paulo, Vila Glória, haveria um foragido da justiça.

A equipe policial militar compareceu à residência informada onde encontrou o cidadão, e com ele foi localizada uma arma de fogo tipo revólver calibre 38 carregada com 5 munições.

Durante busca pela casa também foram localizadas mais 9 munições de arma de fogo ( 8 de calibre 38 e 01 de calibre 22), 02 celulares e outros pertences sem origem comprovada.

Os policiais militares realizaram checagem no Sistema Integrado de Gestão Operacional e confirmaram a existência do mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Aparecida do Taboado.

Foi observado pelos militares que a arma de fogo e um dos celulares apreendidos se tratavam de produtos de furto e roubo ocorridos em Aparecida do Taboado.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil onde foi ratificada a prisão em flagrante.